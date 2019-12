Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Bayern… Quel avenir pour Philippe Coutinho ?

Publié le 25 décembre 2019 à 16h00 par T.M.

Actuellement, Philippe Coutinho est prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, qui dispose d’une option d’achat de 120M€. Et actuellement, la question est de savoir quel avenir attend le Brésilien.

Arrivé en janvier 2018 avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire du FC Barcelone, Philippe Coutinho n’a jamais confirmé ce statut en Catalogne. Le Brésilien a multiplié les déceptions et s’est même mis à dos le Camp Nou. Pour lui, il était ainsi impossible de rester au Barça et a par conséquent posé ses valises au Bayern Munich durant l’été, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 120M€. Alors que Coutinho retrouve ses sensations en Bavière, son avenir demeure toujours certains. Où sera donc le joueur de 27 ans la saison prochaine ?

« Nous prendrons le temps »

De nombreux scénarios sont envisageables pour l’avenir de Philippe Coutinho. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on ne compterait pas vraiment sur un retour du Brésilien. Le mieux serait ainsi de voir le Bayern Munich lever son option d’achat de 120M€. Alors que plusieurs joueurs bavarois ont exprimé leur envie de continuer avec Coutinho, la direction est plus patiente. Karl-Heinz Rummenigge lâchait ainsi récemment : « Nous avons une clause dans le contrat de Coutinho que nous pouvons activer jusqu’à la fin de la saison. Nous prendrons le temps ». Les prochains mois seront donc décisifs pour l’ancien de Liverpool, mais si le Bayern Munich venait à ne pas conserver Coutinho, il ne devrait pas manquer de prétendants, notamment en Premier League où il a gardé une certaine cote.