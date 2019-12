Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il regretter le départ de Lucas Ocampos ?

Publié le 25 décembre 2019 à 13h30 par T.M.

Durant l’été, Lucas Ocampos a filé au FC Séville. Une grosse perte pour l’OM, mais faut-il regretter l’Argentin ?

Avec des finances dans le rouge, l’OM devait vendre durant l’été. Ainsi, on s’attendait à des départs de Florian Thauvin ou de Morgan Sanson, mais les deux Français sont toujours et seuls Lucas Ocampos et Clinton Njie ont fait rentrer de l’argent dans les caisses durant le mercato. Malgré un statut de titulaire indiscutable et une grosse cote de popularité auprès des fans, Ocampos a quitté l’OM pour le FC Séville. Une décision qu’on peut difficilement reprocher à Andoni Zubizarreta.

Une très belle affaire ?

Sur le plan sportif, ce départ de Lucas Ocampos est une grosse perte, d’autant plus avec la pauvreté de l’effectif d’André Villas-Boas. Toutefois, avec l’explosion tant attendue de Nemanja Radonjic, cette vente de l’Argentin pourrait enfin être oubliée. Et que dire de l’opération réalisée d’un point de vue financier. A l’OM, Ocampos n’avait plus qu’un an de contrat, il était donc difficile de dire non aux 15M€ proposés par le FC Séville surtout face à la situation actuelle à l’OM.