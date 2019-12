Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi doit-il finir sa carrière au Barça ?

Publié le 25 décembre 2019 à 13h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 au FC Barcelone, Lionel Messi dispose d'une clause lui permettant de partir à la fin de chaque saison. Mais va-t-il l'utiliser ?

« Avant de terminer mon mandat, je voudrais lui offrir un contrat à vie, comme nous l’avons fait avec (Andres) Iniesta. Il a gagné le droit de choisir quand ce sera fini. Leo a changé non seulement l’histoire du Barça, mais également l’histoire du football mondial . » Josep Maria Bartomeu l'a récemment reconnu, il souhaiterait pouvoir conserver éternellement Lionel Messi au FC Barcelone. Mais le sextuple Ballon d'Or dispose d'une clause lui permettant de partir à l'issue de chaque saison.

Messi au Barça jusqu'au bout ?