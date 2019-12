Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nicolas Pépé est loin d’être regretté au LOSC...

Publié le 26 décembre 2019 à 1h00 par T.M.

Après avoir porté le LOSC la saison dernière, Nicolas Pépé a filé à Arsenal durant l’été. Une grosse perte pour les Dogues, qui ont su parfaitement oublier l’Ivorien.

Le LOSC a été la grosse surprise de la dernière saison de Ligue 1. Les Dogues ont terminé à la 2ème place et ce grâce à un très grand Nicolas Pépé. L’Ivorien a empilé les buts, portant son équipe et cela lui a ouvert les portes des plus grands clubs européens. Finalement, l’attaquant de 24 s’est engagé à Arsenal contre 80M€. Et cela a tout l’air d’être une opération exceptionnelle pour le LOSC.

Osimhen fait oublier Pépé !

D’un point de vue sportif, le LOSC aurait pu avoir du mal à se relever de cette perte de Nicolas Pépé. Mais c’était sans compter sur le flair de Luis Campos. Le Portgaus est à l’origine de l’arrivée de Victor Osimhen. Et depuis le début de la saison, le Nigérian, au 10 buts en Ligue 1, comble parfaitement le vide. Et que dire de l’opération financière réalisée par le LOSC. Gérard Lopez a récupéré 80M€ pour Pépé qui éprouve les plus grandes difficultés à Arsenal. S’il était resté dans le nord de la France, Pépé aurait alors pu connaître ce coup de mou et ne pas continuer sur sa lancée. L’indemnité de transfert aurait alors été bien inférieure.