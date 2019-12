Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces dossiers brûlants qui attendent Leonardo...

Publié le 26 décembre 2019 à 17h45 par A.M.

Dans les prochains mois, Leonardo devrait avoir du pain sur la planche, et va notamment devoir gérer l'épineux cas des joueurs en fin de contrat. Et ils sont nombreux.

En plus de devoir gérer le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier, Leonardo va devoir gérer d'autres dossiers encore plus chauds, ceux des joueurs en fin de contrat en juin prochain. Ils sont cinq dans ce cas, et non des moindres : Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Thiago Silva. Et il ne faut pas oublier les deux cas épineux d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux des jeunes les plus prometteurs qui n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel.

L'épineux cas des fins de contrat...

Les situations sont toutefois bien différentes. En effet, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier pourraient partir dès cet hiver et ainsi permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert. Edinson Cavani quant à lui ne devrait pas non plus prolonger son contrat, mais il y a plus de chance de le voir partir libre en fin de saison. Eric-Maxim Choupo-Moting est également dans le doute. Si une belle offre arrive, Leonardo ne le retiendra pas, mais il pourrait rester à Paris jusqu'à la fin de la saison. Enfin, Thiago Silva est un cas à part. Bien évidemment le capitaine ne partira pas cet hiver et attendra de savoir si le PSG veut le prolonger ou non. Quoi qu'il en soit, Leonardo n'aura pas beaucoup de répit dans les prochaines semaines.