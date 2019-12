Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de taille pour Simeone dans le dossier Cavani ?

Publié le 25 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Edinson Cavani pourrait rejoindre l’Atlético lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le club espagnol devra se séparer de joueurs pour s’offrir l’attaquant du PSG à en croire Frédéric Hermel.

Reverra-t-on Edinson Cavani avec le maillot du PSG ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que les questions autour de l’avenir de l’attaquant ont connu un coup d’accélérateur ces derniers jours. Edinson Cavani qui ne souhaite pas prolonger son contrat, pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. L’Atlético suivrait depuis un bout de temps les prestations de l’Uruguayen et pourrait trouver un accord très prochainement avec le joueur. Toutefois, plusieurs obstacles, surtout financiers, pourraient remettre en cause un transfert d’Edinson Cavani chez les Colchoneros à en croire Frédéric Hermel.

« Il faut absolument que l’Atlético vende pour pouvoir acheter »