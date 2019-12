Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Xavi» déniché par le Barça ?

Publié le 25 décembre 2019 à 20h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on préparerait actuellement le mercato 2020. Et pour renforcer le milieu de terrain, la direction blaugrana aurait visiblement trouvé celui qui pourrait être le « nouveau Xavi ».

Annoncé sur le départ pour ce mercato hivernal, Arturo Vidal et Ivan Rakitic pourraient finalement rester au moins jusqu’à la fin de saison au FC Barcelone. Une excellente nouvelle pour Ernesto Valverde. En revanche, l’été prochain, la tendance pourrait bien être différente avec le Croate et le Chilien. Ainsi, comme l’explique Sport ce mercredi, le Barça se serait déjà mis en quête d’un nouveau milieu de terrain afin de pallier les probables départ de Rakitic et Vidal à l’intersaison. Et un objectif serait actuellement connu.

Une autre piste à l’Inter Milan ?