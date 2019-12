Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus que deux options pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 25 décembre 2019 à 17h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on cherche actuellement le successeur de Luis Suarez. Et dans cette quête, il ne resterait plus que 2 noms dans les petits papiers du Barça.

A bientôt 33 ans, Luis Suarez a besoin d’aide à la pointe de l’attaque du FC Barcelone, et surtout, il faut trouver celui qui viendra le faire oublier dans quelques années. Le club catalan s’est donc mis en quête de l’heureux élu et les pistes se sont multipliées dans les médias. Dernièrement, le Barça avait toutefois fait savoir que Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, n’était pas une cible. Mais qui sont ces attaquants ciblés par la direction blaugrana ? Ce mercredi, Sport croit savoir la réponse.

Lautaro Martinez ou Donyell Malen ?