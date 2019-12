Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Mbappé sur le départ avorté de Neymar !

Publié le 25 décembre 2019 à 17h00 par H.G.

Alors que Neymar était en instance de départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a révélé qu’il parlait chaque jour à son coéquipier afin de le pousser à rester avec lui à Paris.

Ce n’est désormais plus un secret pour qui que ce soit, Neymar souhaitait retourner au FC Barcelone l’été dernier, deux ans son arrivée au PSG. Cependant, en dépit de longues négociations, le club de la capitale et les Blaugrana ne sont jamais parvenus à trouver un accord pour le transfert de l’attaquant brésilien de 27 ans. De ce fait, Neymar dispute actuellement sa troisième saison au sein du club parisien, et cela n’est pas pour déplaire à Kylian Mbappé. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , après avoir nommé meilleur joueur français de l’année, celui qui a récemment soufflé ses 21 bougies a expliqué qu’il avait tout fait pour convaincre Neymar de rester au PSG l’été dernier, considérant que le Brésilien avait une histoire à écrire avec lui à Paris.

« Si tu pars maintenant, ce serait un gâchis monumental »