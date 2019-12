Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Le successeur de Tuchel déjà connu ?

Publié le 25 décembre 2019 à 12h00 par La rédaction

Leonardo semble avoir les idées claires concernant l’identité du successeur de Thomas Tuchel, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2021.

Revenu au Paris Saint-Germain cet été, Leonardo ne semble pas être un grand fan de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG souhaiterait en effet installer un tout autre profil sur le banc parisien. Ces derniers mois, plusieurs noms ont été annoncés du côté du club de la capitale comme Mauricio Pochettino ou encore Carlo Ancelotti. La préférence du directeur sportif du PSG semble toutefois être Massimiliano Allegri.

Leonardo passe à l’action pour Allegri

Selon nos informations, il y aurait eu un contact tout récemment entre Leonardo et Massimiliano Allegri. Les deux hommes s’apprécient et le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait ainsi commencé à prendre la température pour l’ancien de la Juventus, libre de tout contrat. Ce dernier ne semble toutefois pas vouloir prendre un club en cours de saison comme il l’a plusieurs fois expliqué et souhaiterait donc attendre juin prochain. Le projet du PSG ne lui déplairait pas et pourrait donc bien être le successeur de Thomas Tuchel.