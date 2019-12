Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux postes que l’OM doit renforcer cet hiver !

Publié le 25 décembre 2019 à 6h00 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l’OM aurait tout intérêt à attirer un latéral gauche et un milieu de terrain défensif pour compléter son effectif.

« J’ai dit à Andoni (Zubizarreta), qui l’a transmis à Jacques-Henri (Eyraud), qu’il était important pour moi de garder le groupe tel qu’il est. Je ne veux pas trop toucher (à l’équipe). Pour moi, on reste comme on est », confiait récemment André Villas-Boas en conférence de presse sur le mercato hivernal à venir à l’OM. Et même si le technicien portugais s’attend donc à un mois de janvier plutôt calme, il serait bien inspiré d’attirer deux profils bien particuliers pour renforcer l’OM.

Un latéral et un 6 pour l'OM ?

La priorité qui semble évidente pour l’OM, c’est le recrutement d’un latéral gauche susceptible de venir concurrencer Jordan Amavi. Depuis le limogeage de Patrice Evra en novembre 2017, aucun profil n’a été recruté à ce poste, ce qui pourrait poser problème en cas de blessure d’Amavi. De plus, avec la vente de Luiz Gustavo l’été dernier, l’OM ne compte dans ses rangs de véritable sentinelle. Voilà où devraient se situer les deux priorités du mercato hivernal…