Mercato - PSG : Quand le Real Madrid a raté Neymar... pour 60 000€ !

Publié le 25 décembre 2019 à 14h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid a tenté sa chance pour Neymar l'été dernier, le club merengue aurait pu enrôler l'international il y a plusieurs années si un désaccord à 60 000€ n'avait pas existé. Explications.

Si Neymar n'avait d'yeux que pour le FC Barcelone l'été dernier, le Real Madrid a tout de même tenté sa chance pour l'international brésilien. Néanmoins, Florentino Pérez n'est pas parvenu à convaincre Leonardo. Il faut dire que le président merengue a fait le service minimum en ne proposant que 100M€ plus trois joueurs : Keylor Navas, Gareth Bale et James Rodriguez. Une approche timide s'expliquant par la volonté de Florentino Pérez de ne pas vider les caisses du club espagnol pour préparer l'opération Mbappé l'été prochain selon les informations divulguées par le 10 Sport en septembre. Neymar est donc resté au PSG, mais Florentino Pérez peut bel et bien se mordre les doigts dans ce dossier.

« Pour 60 000 € demandés, l'affaire n'a pas pu être conclue »