Mercato - Barcelone : Un ancien du Barça prêt à totalement relancer le dossier Vidal ?

Publié le 24 décembre 2019 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’Arturo Vidal serait sur les tablettes de l’Inter, Boca Juniors rêverait de s’attacher les services du joueur du FC Barcelone.

L’avenir d’Arturo Vidal est au centre de toutes les spéculations. Le Chilien en manque de temps de jeu en ce début de saison pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Et l’Inter pourrait être sa prochaine destination. Antonio Conte apprécierait son profil et le club italien pourrait payer les 25M€ demandés par le FC Barcelone dans ce dossier. Toutefois, une autre formation rêverait secrètement de s’attacher les services d’Arturo Vidal.

Arturo Vidal sur les tablettes de Boca Juniors ?