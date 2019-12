Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce cas très épineux que devra gérer Zubizarreta...

Publié le 24 décembre 2019 à 18h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’OM du côté du PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou reviendra au sein du club phocéen en fin de saison. Un cas qui sera forcément délicat à gérer pour Andoni Zubizarreta.

Alors qu’il avait été recruté au prix fort par l’OM à l’été 2017 (15M€) et qu’il était attendu comme le grand attaquant de l’ère McCourt, Kostantinos Mitroglou (31 ans) a rapidement été en difficulté. Le buteur grec n’a pas confirmé les espoirs placés en lui, et son histoire a finalement viré au fiasco. Mitroglou a fini par quitter le club en prêt en janvier 2019 à Galatasaray, et depuis l’été dernier au PSV Eindhoven. Mais l’été prochain, il reviendra à l’OM…

Comment gérer Mitroglou ?

En effet, le contrat de Kostas Mitroglou court jusqu’en juin 2021 avec l’OM, et Andoni Zubizarreta devra donc gérer ce dossier en fin de saison avec plusieurs options qui s’offriront à lui : tenter de relancer le buteur grec, le prolonger, ou bien le vendre. Mais alors que Mitroglou touche un salaire conséquent à l’OM, Zubizarreta pourrait avoir du mal à trouver preneur sur le marché…