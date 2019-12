Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong ouvre la porte du Barça à Matthijs De Ligt !

Publié le 25 décembre 2019 à 22h30 par H.G.

Alors que Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt ont pris des chemins opposés l’été dernier après avoir quitté l’Ajax Amsterdam, le premier n’a pas manqué de faire un appel du pied au second, considérant qu’il pouvait le rejoindre à Barcelone dans peu de temps.

Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt ont fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam la saison dernière. Les deux hommes ont en effet été deux des grands artisans de la saison historique des Lanciers , ponctuée par un doublé Coupe-Championnat sur la scène nationale et une demi-finale de Ligue des Champions en ayant développé un jeu qui a séduit une grande partie de l’Europe du football. Cependant, à l’issue de la saison, Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt ont pris des trajectoires opposées. En effet, si le premier avait déjà opté pour le FC Barcelone en janvier, le second a rejoint la Juventus lors du mercato estival, au terme d’une longue lutte entre les Bianconeri et le Barça. Toutefois, Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt pourraient ne pas être éternellement séparés en club et pourraient prochainement se retrouver en Catalogne à en croire les propos du milieu de 22 ans.

« De Ligt peut venir jouer au Barça dans peu de temps »