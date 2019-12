Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo facilité par... Blaise Matuidi ?

Publié le 25 décembre 2019 à 21h00 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait miser sur Emre Can cet hiver. Intéressé par un départ au PSG, le pensionnaire de la Juventus serait allé à la pêche aux informations auprès de Blaise Matuidi.

Malgré les recrutements d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera l’été dernier, Leonardo ne serait pas tout à fait satisfait du milieu de terrain du PSG. Pour parfaire l’entrejeu de Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien voudrait échanger Leandro Paredes et Emre Can. De son côté, l’international allemand de la Juventus serait ouvert à un départ vers le PSG.

Blaise Matuidi l’informateur d’Emre Can sur le PSG ?