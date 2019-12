Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme annonce de Yann M'vila sur son avenir !

Publié le 26 décembre 2019 à 9h45 par La rédaction

Alors qu'il est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Yann M'vila a déclaré vouloir continuer avec l'ASSE cette saison.

La fenêtre du mercato d'hiver approche à grand pas. Et Yann M'vila, de retour à un niveau proche des ses meilleurs années depuis son arrivée à Saint-Étienne, est un des partants potentiels à l'ASSE. Les noms de Crystal Palace et Fenerbahçe sont ceux qui reviennent le plus fréquemment quand il s'agit d'évoquer l'avenir de Yann M'vila. Pourtant, le milieu de Saint-Étienne a clairement signifié son envie de rester au club cet hiver tout en laissant la porte ouverte pour le mercato d'été.

« Je ne bougerai pas »