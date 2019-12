Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel milieu de terrain doit recruter Leonardo cet hiver ?

Publié le 26 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

A l’approche du mercato hivernal, le désir de Leonardo de recruter un nouveau milieu de terrain au PSG semble se préciser. Mais sur qui le directeur sportif doit-il porter son choix ?

Le 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et alors que Thomas Tuchel et Leonardo ont dernièrement indiqué que cela pourrait être très calme au PSG, le directeur sportif aurait visiblement une autre idée en tête. En effet, le Brésilien voudrait apporter quelques retouches à l’effectif ou au moins une en recrutant un nouveau milieu de terrain. Malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et Ander Herrera dans ce secteur durant l’été, le PSG pourrait à nouveau apporter du sang neuf. Et en coulisses, les pistes se multiplient pour Leonardo.

Un nouveau joueur pour Tuchel ?

A en croire les différentes rumeurs, Leonardo serait bien déterminé à recruter un nouveau milieu de terrain au PSG. Et actuellement, un nom revient avec insistance : Emre Can. En grande difficulté à la Juventus, l’Allemand devrait profiter du mois de janvier pour se relancer et cela pourrait se faire du côté du Parc des Princes. En Italie, on persiste même à dire que Leonardo serait prêt à échanger Leandro Paredes pour récupérer Can. Mais de l’autre côté des Pyrénées, d’autres joueurs auraient visiblement tapé dans l’œil du directeur sportif parisien à l’instar de Sandro Tonali, Allan ou même Lucas Paqueta. Le choix est donc large.



Alors, quel milieu de terrain doit recruter Leonardo ?