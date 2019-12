Foot - Mercato -PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé serait la clé du dossier Mbappé !

Publié le 26 décembre 2019 à 15h00 par La rédaction

Leonardo, conscient que Kylian Mbappé ne manque pas de prétendants, pourrait tenter de recruter Ousmane Dembélé l'été prochain pour convaincre sa pépite de rester à Paris.

Ousmane Dembélé (22 ans) semble bloqué à Barcelone. S'il affirme à qui veut l'entendre qu'il se sent bien en Catalogne, sa situation s'est inévitablement dégradée avec l'arrivée d'Antoine Griezmann cet été. Et malgré le fait qu'Ousmane Dembélé représente le futur du football français, les dirigeants du Barça pourraient être tentés par l'idée de vendre leur ailier. En effet, Ousmane Dembélé conserve une forte valeur marchande actuellement mais cette dernière pourrait baisser s'il ne parvient pas à se montrer à son avantage avec Barcelone.

Le PSG penserait à recruter Dembélé pour convaincre Mbappé de prolonger