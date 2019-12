Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Yann M'vila ?

Publié le 23 décembre 2019 à 15h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Yann M'vila ferait l'objet de plusieurs intérêts en vue de cet hiver. Un départ ne serait pas totalement à exclure pour l'ancien Rennais.

Arrivé durant un mercato d'hiver 2018 rondement mené par Jean-Louis Gasset, Yann M'vila, s'est rapidement imposé comme un cadre de l'AS Saint-Etienne et a décidé de rester l'été dernier suite au choix de la direction stéphanoise de privilégier la continuité en nommant Ghislain Printant sur le banc. L'ancien adjoint de Gasset a donc succédé à ce dernier sans grande réussite et a été remplacé par Claude Puel en début de saison. Et bien qu'il reste un titulaire indiscutable dans l'entrejeu de l'ASSE, Yann M'vila pourrait partir cet hiver.

M'vila est très demandé