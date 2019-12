Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme départ à prévoir cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2019 à 11h00 par La rédaction

Bien que l'OM ne devrait pas être très actif cet hiver, il pourrait toutefois y avoir du mouvements, notamment dans le sens des départs. Et Morgan Sanson serait directement concerné.

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier, l'Olympique de Marseille ne devrait pas être le club le plus actif. Toutefois, des mouvements ne sont pas à exclure du côté du club phocéen, notamment dans le sens des départs. En effet, l'OM connait des difficultés financières et a besoin de renflouer ses caisses et si possible alléger sa masse salariale. Par conséquent, une mauvaise surprise n'est pas à exclure pour André Villas-Boas.

Sanson sur le marché ?