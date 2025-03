Mbappé : Le clash inattendu avec Pierre Ménès sur les réseaux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998 et désormais consultant sur RMC, Lionel Charbonnier n'a pas épargné Kylian Mbappé après la piètre prestation de l'équipe de France face à la Croatie jeudi soir. Mais sur X, Pierre Ménès a dénoncé un acharnement avec le joueur du Real Madrid. Rapidement, le ton est monté entre ces deux personnalités.

La défaite de l’équipe de France face à la Croatie (2-0) s’est retrouvée au cœur des débats sur RMC. Lors de l’After Foot, Lionel Charbonnier a échangé avec les auditeurs sur cet échec, symbolisé par un Kylian Mbappé encore aux abonnés absents jeudi. Le champion du monde 1998 attend mieux de ce joueur, qui serait loin de faire l’unanimité.

Charbonnier tacle Mbappé

« Kylian est un joueur clivant. Il a demandé le capitanat il l'a eu. Il a demandé le brassard au PSG, quand il l'a eu de temps en temps, ça s'est très mal passé. Il n'y avait pas de groupe non plus autour de lui. Le PSG a un groupe maintenant qu'il n'est pas là. En France, il est là et d'un coup le message de DD ne passe pas. J'en veux à DD parce que c'est quelque chose de très simple, et il ne l'a pas vu venir » a confié Charbonnier ce vendredi.

Ménès le reprend de volée

Cette remarque n’a pas du tout été appréciée par Pierre Ménès. « Mais sérieux vous en êtes encore là . Mais qu’il se renseigne en interne si il est si clivant . Incroyable de chier sur ce mec h24 comme ça ! » a lâché l’ancien journaliste sur X. Dans la foulée, Lionel Charbonnier a tenté de donner un peu de crédit à son observation : « Content de te lire !!! Par contre pour les renseignements en interne tu penses que je n’en ai pas ???? lorsque je dis les choses c est fondé !!!! Même si à toi ils ne se confient pas ». L’échange ne s’est pas arrêtée. Le ton est vite monté entre les deux protagoniste. « Par contre , tu n’as fait que ça toi !!! Chier sur les autres et tu veux me donner des conseils. Pierrooooo voyons !!!! » a lâché Charbonnier. Réponse de Ménès : « Ho je ne veux te donner aucun conseil. Je réagis juste aux âneries que dit publiquement une personnalité ce qui est mon droit comme tout le monde ici. Après que ça te plaise ou pas je m’en cogne ».