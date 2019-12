Mercato - PSG : Un départ colossal se confirme pour cet hiver !

Foot - Mercato - PSG

Alors que son contrat prend fin en juin prochain au PSG, Edinson Cavani semble clairement se rapprocher de l'Atlético de Madrid avec qui le Matador a déjà un accord total.

Edinson Cavani sera probablement le dossier brûlant du mercato d'hiver. Alors que son contrat au PSG prend fin en juin prochain, le Matador pourrait bien ne pas attendre l'échéance de son bail pour quitter le club de la capital qu'il avait rejoint en 2013. En effet, ces dernières heures, Sky Sport a annoncé un accord total entre l'Atlético de Madrid et le buteur uruguayen. Et la tendance semble se confirmer.

Et cette fois-ci, c'est au tour de Nicolo Schira, journaliste italien, de confirmer qu'un départ d'Edinson Cavani est proche. Le Matador a déjà trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid concernant un contrat jusqu'en juin 2023 avec à la clé un salaire annuel avoisinant les 12M€. Nicolo Schira ajoute que l'accord portait initialement pour une arrivée libre l'été prochain, mais les Colchoneros semblent décidés à faire une offre dès cet hiver au PSG.

