Mercato - PSG : Tuchel à l'origine d'un coup de tonnerre pour Cavani ?

Publié le 26 décembre 2019 à 9h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques jours, Edinson Cavani n'avait initialement pas prévu de partir cet hiver. Mais sa relation avec Thomas Tuchel semble avoir changé la donne.

Sous contrat jusqu'en juin prochain au PSG, Edinson Cavani sera au cœur de l'un des dossiers les plus chauds de l'hiver. En effet, Sky Sport révélait récemment l'existence d'un accord entre le Matador et l'Atlético de Madrid qui doit encore convaincre le PSG de lâcher son joueur durant le mois de janvier. Une situation qui n'a rien de surprenant compte tenu de la date de l'échéance du bail de l'Uruguayen, mais qui n'était toutefois pas prévue initialement.

Cavani poussé au départ par sa relation avec Tuchel ?