Mercato - PSG : Julian Draxler au cœur d'un nouveau projet XXL ?

Publié le 26 décembre 2019 à 9h00 par A.M.

Loin d'être un titulaire indiscutable au PSG, Julian Draxler a toutefois toujours assuré vouloir rester à Paris. Mais l'intérêt du Herta Berlin et de son nouveau projet pourrait bien changer la donner.

Blessé pendant une bonne partie du début de saison, Julian Draxler a peu joué et n'est pas un membre indispensable de l'effectif aux yeux de Thomas Tuchel et de Leonardo. Il faut dire que la concurrence dans le secteur de jeu de l’international allemand est énorme, ce qui lui laisse peu de perspective de temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Malgré tout, Julian Draxler ne cesse de clamer son amour du PSG où il se verrait bien prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. Dans cette optique, il a repoussé les avances de l'OL et de l'OGC Nice.

Le Herta Berlin veut Draxler comme leader de son nouveau projet