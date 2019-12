Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani aurait pris une décision radicale !

Publié le 26 décembre 2019 à 14h30 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani hésiterait toujours à quitter le PSG dès cet hiver, son entourage n'est absolument pas concerné par ce dilemme et estime qu'un départ au mois de janvier serait la meilleure chose.

Depuis quelques jours, la situation d'Edinson Cavani est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que Sky Sport a récemment révélé l'existence d'un accord contractuel entre l'Atlético de Madrid et le Matador. Les Colchoneros souhaiteraient d'ailleurs attirer l'Uruguayen dès cet hiver en transmettant une offre de transfert au PSG. Mais le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale semble encore hésiter concernant la date de son départ alors que son contrat prendra fin en juin prochain.

Le clan Cavani veut partir cet hiver