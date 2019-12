Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba au cœur d'un chantage de Raiola ?

Publié le 26 décembre 2019 à 13h30 par La rédaction

Le célèbre agent pourrait user de son influence pour faciliter l'arrivée de Erling Braut Haaland et Paul Pogba, respectivement à Manchester United et au Real Madrid. Explications.

Le sulfureux agent Mino Raiola est un poids lourd du football mondial. Et le mercato hivernal à venir semble encore plus le confirmer. L'agent aura de nombreux dossiers brûlants à gérer comme les cas d'Erling Braut Haaland et Paul Pogba, deux joueurs sur les tablettes du Real Madrid, entre autres. À propos d'Erling Braut Haaland, le joueur semble actuellement très proche de Manchester United, le club de Paul Pogba, ce qui permettrait à Mino Raiola d'user de son pouvoir d'influence pour satisfaire les intérêts particuliers de ses clients.

Raiola pourrait faciliter l'arrivée d'Haaland cet hiver à condition que Manchester United laisse partir Pogba