Mercato - Real Madrid : Cette opération XXL qui se précise pour Paul Pogba...

24 décembre 2019

La Juventus voudrait se servir d’Emre Can pour rapatrier Paul Pogba. D'ailleurs, Manchester United pourrait accepter un tel échange si les Bianconeri offrait en complément un chèque de 60M€.

Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à considérer un échange entre Paul Pogba et Emre Can. Selon les informations de Tuttosport de ce mardi, la Juventus n’aurait pas oublié La Pioche . Les Bianconeri seraient toujours déterminés à rapatrier le champion du monde français vers Turin. Pour mettre toutes les chances de son côté, Maurizio Sarri aurait proposé à Manchester United d’insérer Emre Can dans la transaction.

Emre Can + 60M€ pour Paul Pogba ?