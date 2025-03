Clash avec SDM : La réponse de Riolo que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

Daniel Riolo est réputé pour avoir des opinions tranchées sur le football français et sur certains acteurs du PSG notamment. Comme c’est le cas pour Luis Enrique ou encore Bradley Barcola. Ce qui pourrait lui avoir valu les vives critiques de SDM tant sur Dolce Camara que sur les réseaux sociaux, le rappeur étant un fervent supporter du Paris Saint-Germain. En show au Parc des princes, SDM a fait chanter le stade sur la phase : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». De quoi engendrer une réponse surprenante de l’éditorialiste.

En février 2024, Booba sortait son album Ad vitam æternam. Un projet dans lequel le rappeur de Boulogne lançait son clash avec Kylian Mbappé par le biais du morceau Abidal en collaboration avec Sicario où il qualifiait le capitaine de l’équipe de France comme étant surcoté. Sur le projet en question, Booba invitait son poulain de l’époque SDM, qui est devenu indépendant après son départ de 92i. SDM attaquait Daniel Riolo sur le son Dolce Camara en chantant : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». Dans le cadre du Classique dimanche soir entre le PSG et l’OM, le rappeur originaire de Meudon et de Clamart a été invité par DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, afin de faire un show d’avant-match.

En plus de Cartier Santos, SDM a performé Dolce Camara en faisant chanter à l’unisson le public du Parc des princes sur : « La mère à Riolo, le père à Riolo ». Une dédicace spéciale qui a forcément fait réagir l’éditorialiste de RMC dans l’After Foot dimanche après la victoire du PSG sur l’OM (3-1) en révélant au passage une prise de contacts avec l’entourage de SDM.

« Il y a une tonne de concerts où il a chanté cette chanson avec les paroles sur un écran géant et toute la salle chante les paroles. Au mois d’avril de l’année dernière, mes enfants m’ont alerté là-dessus parce qu’ils adorent cet artiste. Eux ça les fait kiffer parce qu’ils disent que ça fait vedette d’être insulté comme ça. J’avais contacté les gens de l’entourage de SDM qui s’occupent de lui et tout ça, et je voulais qu’il vienne dans l’After. Parce qu’il y a quatre chansons dans le rap je crois qu’il y avait Kaaris aussi qui m’avait cité. J’avais été avec beaucoup de bienveillance reçu par les proches de SDM par messages. On m’avait dit : « Oui, on va lui en parler » ».

Daniel Riolo ne s’est pas arrêté à cette tentative de rendez-vous avec le clan SDM. Toujours sur les ondes de RMC, il est revenu sur la récente déclaration du rappeur sur les réseaux sociaux par le biais de laquelle il expliquait détester plus que tout l’éditorialiste de la radio.

« Bon, entre temps j’ai appris qu’il n’avait rien de mieux à faire de sa vie que de communiquer sur le fait qu’il me détestait. Je pense que dans la vie, quand tu détestes quelqu’un pour des propos sur le foot… Wow, il faut que tu n’aies pas grand-chose de mieux à faire comme occupation. En tout cas, je m’en fous. Franchement, quand je vois la banderole sur Rabiot et sur sa mère, je me dis que si ça doit être le revers d’une forme de notoriété, c’est terrible. Vu ce que je prends depuis une semaine, quand je me rappelle ce que se prenait des hommes politiques aux Guignols ou des artistes, et bien écoutes c’est violent, mais j’ai l’impression qu’il faut faire avec. A partir du moment où mes enfants ça les fait marrer. Ils disent juste que pour leurs grands-parents et mes parents ça doit faire un peu bizarre. Mes parents ne sont pas au courant, ils n’écoutent pas de rap ». Pour finir, Riolo a reconnu aimer Dolce Camara qu’il écoute de temps à autres. « Cette chanson, je l’ai dans ma playlist en plus. Le seul truc que je ne comprends pas, c’est comment tu peux dire pour des paroles sur le foot, il l’a dit publiquement : « je déteste Riolo » ».