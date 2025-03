PSG - Kvaratskhelia : Le pari de Riolo face à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, le PSG et l'OM disputeront un duel très attendu en clôture de la 26ème journée de la Ligue 1. Le match aller au Vélodrome avait vu la domination claire des Parisiens sur leurs dauphins au classement. Les hommes de Roberto De Zerbi, eux, rêvent de pouvoir rivaliser avec leurs grands ennemis sur le terrain. Mais le scénario privilégié est celui d'une victoire du PSG et pour son premier Classique, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être efficace selon Daniel Riolo.

Largement en tête de la Ligue 1, le PSG voudra forcément continuer sa série d'invincibilité en championnat dimanche, quelques jours après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Face au rival, l'OM, pas question de ralentir la cadence et au Parc des Princes, on pourrait assister à une nouvelle domination dans une ambiance survoltée. Daniel Riolo, lui, voit la nouvelle recrue parisienne s'illustrer.

OM : «Le PSG a très peur», il balance cash !

➡️ https://t.co/PMh976OHUx pic.twitter.com/ouvSKMtZfQ — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Le PSG large vainqueur ?

Si l'OM réalise une belle saison et s'accroche à son podium pour le moment, le PSG évolue à un niveau bien supérieur par rapport aux autres clubs français et à domicile, les Marseillais auront bien du mal à exister. « Victoire du PSG, c’est trop bas comme cote donc on va agrémenter ça avec 3 buts dans le match minimum » prédit d'abord Daniel Riolo pour RMC Sport.

Kvaratskhelia buteur pour son premier Classique ?

Piste de longue date sur le mercato, Khvicha Kvaratskhelia a fini par rejoindre le PSG cet hiver après des mois passés à négocier. Le Géorgien a pris ses marques et pourrait bien réussir à trouver le chemin des filets face à l'OM dimanche. « Et on va choisir un buteur. Dembélé, un peu basique maintenant. Dans ce Clasico, je vois bien Kvara qui mérite, il fait beaucoup d’efforts, j’aime bien ce joueur. Je le vois bien mettre un but » ose Daniel Riolo. La réponse sera connue à partir de 20h45.