Adrien Rabiot «supporter de l’OM», le PSG va enrager !  

Alexis Brunet

Ce dimanche soir, l’OM et le PSG s’affrontent en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, dans un Classique qui sent bon la poudre. Un match notamment centré autour du retour d’Adrien Rabiot à Paris, lui qui a passé plusieurs années au sein du club de la capitale. Désormais à Marseille, ce dernier n’aurait peut-être jamais été supporter parisien.

Après sa belle qualification en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. Ce n’est d’ailleurs pas n’importe quel match qui attend le club de la capitale, puisque les partenaires d’Ousmane Dembélé reçoivent l’OM pour le dernier Classique de la saison.

Mercato : Panique à l'OM, Rabiot va claquer la porte ?

➡️ https://t.co/4S3WvrSjwm pic.twitter.com/RTaCTtXcj7 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 16, 2025

Le retour de Rabiot au Parc des princes

Le Classique entre l’OM et le PSG est déjà un match assez chaud, mais il le sera encore plus ce dimanche soir, pour une raison bien précise. En effet, cela sera l’occasion de voir le grand retour d’Adrien Rabiot au Parc des princes, avec le maillot marseillais. Ce dernier a passé plusieurs années au sein du club de la capitale par le passé, avant de signer cet été à Marseille, libre de tout contrat.

Rabiot supporter de l’OM dès le plus jeune âge ?

Lors de la signature d’Adrien Rabiot à l’OM cet été, plusieurs sources ont affirmé que le milieu de terrain avait toujours été fan de Marseille depuis le plus jeune âge, pour justifier ou atténuer une telle signature. Selon Philippe Kontostavlos, ex-recruteur de Manchester City où le Français a fait une pige plus jeune, cela serait d’ailleurs totalement vrai. « Enfant, il a toujours été supporter de l’OM », a déclaré ce dernier à L’Équipe. Une raison de plus qui va sûrement pousser le Parc des princes à réserver un accueil plutôt musclé à son ancien joueur, même si le PSG risque beaucoup en cas de chants offensants à l’égard de Rabiot et notamment un arrêt du match, voire, dans le pire des cas, une perte du match sur tapis vert.