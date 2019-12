Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 24 décembre 2019 à 13h00 par A.D.

Impressionnant depuis le début de la saison, Erling Braut Haaland serait au cœur d’une véritable bataille royale. Et courtisé par les plus grands clubs européens, le Norvégien aurait tranché.

Erling Braut Haaland se rapprocherait dangereusement de la Juventus. Véritable révélation de cette première partie de saison, le buteur du RB Salzbourg aurait tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens, et en particulier du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United. Partagé entre Zinedine Zidane, Maurizio Sarri, Ole Gunnar Solskjaer et bien d’autres, Erling Braut Haaland aurait définitivement tranché pour son avenir.

Direction la Juventus pour Erling Braut Haaland ?