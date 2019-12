Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les pistes pour le mercato hivernal !

Publié le 24 décembre 2019 à 12h00 par T.M.

Alors que l’OL est assez mal en point en Ligue 1 et également confronté à plusieurs blessures, l’hiver devrait être mouvementé sur les bords du Rhône.

Juninho va avoir du pain sur la planche pour ce mercato hivernal. En effet, du côté de l’OL, les bilans ne sont pas si bons en Ligue 1. Les Gones devraient ainsi profiter du mois de janvier pour donner un second souffle à l’effectif de Rudi Garcia afin de remonter la pente en championnat et pourquoi pas créer l’exploit en Ligue des Champions face à la Juventus. Des plans qui ont toutefois été chamboulés par les récentes graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde.

Un hiver mouvementé !

En plus des carences au sein de l’effectif de Rudi Garcia, l’OL devra donc pallier les blessures longues durées de ses deux joueurs. Ainsi, chez les Gones, on aimerait bien se renforcer à chaque ligne. Au poste d’arrière gauche, le nom de Lucas Digne (Everton) a ainsi été évoqué. Dans l’entrejeu, Juninho aurait coché les profils d’Adrien Rabiot (Juventus), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Julian Draxler (PSG) ou Steven Nzonzi (Galatasaray). Enfin, pour venir épauler Moussa Dembélé à la pointe de l’attaqua, Juninho ferait notamment le forcing pour Kevin Gameiro (Valence).