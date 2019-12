Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation d'Arthur sur son arrivée au Barça !

Publié le 26 décembre 2019 à 12h30 par L.B.

Arthur, le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone, a révélé que son transfert du Grêmio au Barça n’était pas loin d’être avorté, notamment pour des raisons financières.

Arthur (23 ans) est arrivé au FC Barcelone en provenance du Grêmio en juillet 2018. Pour s’attacher les services du milieu de terrain brésilien, les Blaugrana ont déboursé pas moins de 31M€. S’il a conquis les supporters du Barça durant sa première année, Arthur Melo vit un début d’exercice 2019-2020 plus compliqué. Actuellement blessé aux adducteurs, l’international auriverde n’a disputé que 12 rencontres cette saison. Mais Arthur aurait pu ne jamais disputer le moindre match avec le FC Barcelone.

« C’était mon rêve »