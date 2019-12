Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait plusieurs pistes XXL pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 26 décembre 2019 à 10h30 par B.C.

Alors que Thiago Silva pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo aurait déjà quelques idées pour sa succession.

Thiago Silva sait ce qu'il veut pour son avenir. En effet, l'international brésilien ne cesse de clamer haut et fort qu'il souhaite rester au PSG, alors que son contrat prendra fin en juin 2020. « Personnellement, je me sens très bien. Je sens que je pourrais encore beaucoup aider cette équipe. Mais on doit attendre de voir ce qu’il va se passer dans le futur », expliquait-il encore au début du mois. Mais Leonardo pourrait en décider autrement puisque l'Italo-brésilien n'a toujours pas approché le capitaine du PSG pour une prolongation, et serait même à la recherche de son successeur.

Koulibaly, Van Dijk... Leonardo voit grand pour la succession de Thiago Silva

En effet, plusieurs noms sont apparus dernièrement pour venir renforcer la charnière centrale du PSG. Une fois n'est pas coutume, Leonardo regarderait principalement en Serie A et s'intéresserait notamment à Kalidou Koulibaly (Naples) et Milan Škriniar (Inter Milan). Mais le directeur sportif du PSG pourrait frapper encore plus fort en arrachant Virgil van Dijk à Liverpool, tel serait en tout cas l'un des rêves du club de la capitale selon El Desmarque.