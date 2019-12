Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’appel du pied de cette piste estivale à Leonardo...

Publié le 26 décembre 2019 à 18h30 par H.G.

Annoncé comme une cible du PSG durant l'été, Ricardo Pereira est finalement resté du côté de Leicester. Cependant, le Portugais n’a pas caché que rejoindre le club de la capitale à l’avenir ne lui déplairait pas.

Le chantier du recrutement d’un latéral droit est ouvert depuis l’été dernier au PSG. Le club de la capitale serait en effet à la recherche d’un nouvel homme dans ce secteur depuis le départ de Dani Alves en juin dernier, et ciblerait dans cette perspective Mattia De Sciglio qui pourrait débarquer à Paris cet hiver après avoir été ciblé depuis l'été passé. Cependant, l’Italien de la Juventus n’est pas l’unique latéral droit à avoir été annoncé dans le viseur du PSG. En effet, le nom de Ricardo Pereira avait également été coché lors du dernier mercato estival, mais ce dernier est finalement resté à Leicester où il brille cette saison. Et alors que les Parisiens n’ont toujours pas trouvé la perle rare pour leur flanc droit, le Portugais de 26 ans a clairement ouvert la porte à une arrivée au PSG à l’avenir.

« C’est le plus grand club de France »