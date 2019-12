Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thomas Meunier déjà tout trouvé pour Leonardo ?

Publié le 27 décembre 2019 à 6h15 par T.M.

Dans les prochains mois ou même semaines, le PSG pourrait se mettre en quête d’un nouvel arrière. Et Leonardo a reçu un message à ce sujet.

Thomas Meunier arrive au terme de son contrat et pourrait ne pas prolonger. L’été prochain, le Belge pourrait ainsi quitter le PSG et face aux interrogations autour de Thilo Kehrer et Colin Dagba, un nouveau joueur pourrait venir garnir le couloir droit de la défense parisienne. La question est de savoir qui maintenant. Alors que le nom de Mattia De Sciglio (Juventus) aurait été coché par Leonardo, le directeur sportif du PSG a vu Ricardo Pereira (Leicester), déjà pisté cet été, lui ouvrir la porte.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur »