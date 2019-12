Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Edinson Cavani est envoyé à l'Atlético !

Publié le 27 décembre 2019 à 23h45 par A.D.

Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus de l’Atlético. Selon Diego Forlan, ancien international uruguayen et ex-pensionnaire du club madrilène, le numéro 9 du PSG serait une excellente pioche pour les Colchoneros.

Edinson Cavani est la recrue idoine pour l’Atlético. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Diego Forlan. En fin de contrat à l’issue de la saison, El Matador pourrait quitter le PSG dès le mois de janvier. Selon les informations de Sky Italia , divulguées par Gianluca Di Marzio il y a quelques jours, Edinson Cavani aurait trouvé un accord avec l’Atlético. Lors d’un entretien accordé à Marca , Diego Forlan a estimé que son compatriote uruguayen ferait le plus grand bien aux Colchoneros .

«Ce serait spectaculaire, un grand transfert pour l’Atlético»