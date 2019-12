Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rebondissement à prévoir dans ce dossier à 25M€ ?

Publié le 27 décembre 2019 à 22h30 par B.C.

Alors que Jean-Clair Todibo serait aujourd'hui la priorité du Milan AC, le FC Barcelone pourrait voir d'un mauvais œil le départ du jeune Français vers San Siro. Explications.

Avec seulement trois rencontres disputées depuis le début de la saison, Jean-Clair Todibo devrait très certainement quitter le FC Barcelone cet hiver. Le Milan AC serait notamment sur ses traces, mais le club italien serait encore loin des exigences du Barça, qui réclamerait 25M€ pour son joueur. Mais les Blaugrana compteraient également inclure une clause de rachat dans le contrat du défenseur français en cas de départ, conscients de son talent. Un détail qui pourrait l'éloigner du Milan AC.

Le Barça voudrait envoyer Todibo vers un club important