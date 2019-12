Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Officiel : Ibrahimovic de retour au Milan AC !

Publié le 27 décembre 2019 à 18h54 par La rédaction mis à jour le 27 décembre 2019 à 18h55

Comme annoncé ces derniers jours, Zlatan Ibrahimovic va bien reporter le maillot du Milan AC pour cette seconde partie de saison.