Mercato - Barcelone : Enorme coup de frein pour l'avenir de Semedo ?

Publié le 27 décembre 2019 à 17h30 par La rédaction

Des discussions auraient eu lieu en début de saison entre le FC Barcelone et Nelson Semedo autour d'une prolongation de contrat. Un nouveau bail qui tarde à se concrétiser et les négociations seraient actuellement dans l'impasse.

L’aventure de Nelson Semedo au FC Barcelone est semée de péripéties. Le latéral droit a été proche de quitter la Catalogne lors du dernier mercato estival. Courtisé par l’Atlético, le Portugais a finalement poursuivi sa carrière au sein du club blaugrana . Bien lui en a pris puisque malgré la forte concurrence au poste de latéral droit, Nelson Semedo ne manque pas particulièrement de temps de jeu en ce début de saison. La presse espagnole faisait même état d’une possible prolongation du défenseur, actuellement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022. Mais les choses auraient évolué dans le mauvais sens.

Une prolongation qui tarde à se concrétiser pour Nelson Semedo