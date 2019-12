Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo recale Pjanic...

Publié le 27 décembre 2019 à 15h30 par Alexis Bernard

Il y a plusieurs semaines, des discussions se seraient tenues entre le PSG et Miralem Pjanic. Mais Leonardo ne semble pas vouloir donner suite.

Depuis plusieurs saisons, le PSG court après Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus Turin. Des contacts récurrents ont lieu entre Paris et les représentants de l’ancien lyonnais. Et d’après nos informations, des discussions ont encore récemment eu lieu entre les différentes parties. Mais un nouvel élément perturbe les échanges : Leonardo. Le Brésilien ne serait pas chaud à l’idée de récupérer Miralem Pjanic et serait désormais un frein important au dossier. Leonardo a bien d’autres priorités à ce poste, avec des vues bien plus fortes sur Lucas Paquetà (Milan AC), Allan (Naples), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Sandro Tonali (Brescia).