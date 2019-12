Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL se précise pour cet hiver ?

Publié le 27 décembre 2019 à 10h45 par La rédaction

Le PSG suit depuis plusieurs un certain temps la situation d'Emre Can, aujourd'hui indésirable à la Juventus. Un échange avec Leandro Paredes serait toujours dans les tuyaux.

Erme Can (25 ans) vit une situation difficile à la Juventus. L'Allemand n'a pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions au début de saison, un signe fort de la part de son entraîneur. Il n'a pris part qu'à 7 rencontres avec la Juve et doit souvent se contenter de bouts de matchs. De son côté, Leandro Paredes (25 ans) vit une situation assez similaire. Débarqué il y a bientôt un an au PSG, l'Argentin est également victime d'une énorme concurrence au milieu de terrain même s'il affiche certains progrès ces dernières semaines. Et Paredes serait plus que jamais concerné par un départ du PSG...

Un échange Paredes-Can dans les tuyaux