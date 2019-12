Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vers un transfert légendaire à 230M€ ?

Publié le 27 décembre 2019 à 9h15 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé, qui figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid, pourrait faire l’objet d’une énorme offre de transfert de la part du club merengue qui voudrait proposer 230M€ au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (21 ans) devra bientôt faire un choix. Courtisé par le Real Madrid qui en ferait sa grande priorité offensive pour les années à venir, le jeune attaquant français pourrait également prolonger son contrat au Parc des Princes : « Pour l’instant, j’ai surtout très envie de marquer l’histoire de mon club. Et de continuer à m’éclater sur toutes les pelouses de France », indiquait récemment Mbappé dans France Football sur son avenir au PSG. Mais la presse espagnole lâche une nouvelle bombe dans ce dossier…

Le Real Madrid va miser gros sur Mbappé