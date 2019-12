Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche des précisions sur son avenir !

Publié le 25 décembre 2019 à 20h00 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé fait fréquemment l’objet de critiques en raison de son attitude parfois jugée prétentieuse, on pourrait penser que cela le pousserait à vouloir quitter la Ligue 1 et le PSG. Cependant, l’international français a balayé cette possibilité pour un futur proche.

Arrivé en au PSG à l’été 2018 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a depuis changé de statut, passant de celui d’un jeune extrêmement prometteur à l’un des meilleurs attaquants au monde. Néanmoins, son immense talent reconnu par tous ne préserve pas le joueur de 21 ans des critiques, et tout particulièrement sur son attitude jugée parfois hautaine et l’accusant d’avoir pris la grosse tête ces derniers mois. De là à pousser Kylian Mbappé à quitter le PSG et la Ligue 1 afin d’évoluer dans un autre climat alors que le Real Madrid lui ferait les yeux doux ? D’après l’international français, cette option ne serait pas à envisager. En effet, le Champion du Monde 2018 a clamé sa volonté de marquer l’histoire du championnat français avec le PSG lors d’un entretien accordé à France Football , admettant qu’évoluer dans un autre pays ne l’immuniserait contre les critiques.

« J’ai surtout très envie de marquer l’histoire de mon club »