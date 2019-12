Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas explique le choix Rudi Garcia !

Publié le 25 décembre 2019 à 16h40 par A.D.

Pour pallier le départ de Sylvinho, Jean-Michel Aulas a décidé de faire confiance à Rudi Garcia. Le président de l’OL est revenu sur son choix de nommer l’ex-coach de l’OM à la tête de son équipe.