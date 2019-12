Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Mbappé impossible à réaliser pour le Real Madrid ?

Publié le 27 décembre 2019 à 6h45 par T.M.

Au Real Madrid, on rêve d’attirer Kylian Mbappé l’été prochain. Toutefois, cette opération XXL pourrait bien être compliquée à réaliser. Explications.

Après Neymar, c’est bien Kylian Mbappé qui pourrait être le feuilleton du prochain mercato estival. En effet, alors que le Français est actuellement au PSG, son nom ne cesse d’être associé au Real Madrid, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2022. Chez les Merengue, on serait prêt à faire des folies pour le protégé de Thomas Tuchel et cela pourrait signifier proposer 300M€ à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour les convaincre de lâcher Mbappé. Une information à laquelle ne croit pas forcément Pierre Ménès.

Des comptes dans le rouge