Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Luka Modric d'ores et déjà scellé ?

Publié le 21 décembre 2019 à 10h30 par B.C.

Titulaire indiscutable au Real Madrid depuis de nombreuses années, Luka Modric (34 ans) a perdu sa place dans l'entrejeu de Zinedine Zidane au fil des mois. Et un départ ne serait pas à écarter pour le Croate.

Ballon d'or 2018, Luka Modric peine à montrer son meilleur visage depuis le dernier Mondial. L'international croate, annoncé sur le départ l'été dernier, n'a disputé que 12 rencontres de Liga depuis le début de la saison et n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane. Il faut dire que le milieu de terrain vient de fêter ses 34 ans et se rapproche de la fin, et Luka Modric semble avoir une préférence pour ses dernières années dans le football. « L’Italie ? J’aime regarder ce championnat, de plus en plus, et j’ai beaucoup d’amis de l’équipe nationale qui y jouent. Mais la vérité, c’est que mon avenir et mon présent sont au Real Madrid », expliquait-il en novembre. Néanmoins, le Real Madrid pourrait avoir d'autres plans pour son numéro 10.

Vers un départ inéluctable de Luka Modric ?