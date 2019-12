Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Simeone décisif pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 28 décembre 2019 à 1h45 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani pourrait quitter le PSG cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid, le futur de l’international uruguayen dépendrait en grande partie de celui de Thomas Lemar. Explications.

Si le contrat d’Edinson Cavani au PSG expire en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale pourrait malgré tout quitter le club de la capitale dès janvier. En effet, trop souvent sujet aux blessures et dépassé par la concurrence du prolifique Mauro Icardi, le Matador ne figurerait plus dans les plans de Thomas Tuchel et pourrait s’en aller plus tôt que prévu. Et de son côté, l’Atlético de Madrid, qui chercherait à se renforcer offensivement, serait intéressé par la perspective de recruter Edinson Cavani cet hiver. Cependant, si le directeur général des Colchoneros Gil Marin a ouvert la porte à l’arrivée d’un nouveau buteur, ce dernier a précisé que son club ne disposait que d’une marge de manœuvre très limitée en raison du fair-play financier. Et c’est en cela que Thomas Lemar pourrait jouer un rôle déterminant dans le dossier Edinson Cavani.

L’arrivée d’Edinson Cavani liée à une vente de Lemar !