Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise pour l'avenir de cet indésirable ?

Publié le 27 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Jesus Vallejo a été prêté par le Real Madrid à Wolverhampton cette saison. Mais son manque cruel de temps de jeu pourrait forcer le club espagnol à mettre fin à son prêt cet hiver afin de lui trouver une nouvelle destination.

Jesus Vallejo (22 ans) vit une première partie de saison similaire à celle d’Andriy Lunin. Tout comme le portier ukrainien, le jeune joueur espagnol a été prêté cette saison par le Real Madrid afin qu’il puisse accumuler du temps de jeu et acquérir de l’expérience. Et tout comme son ancien coéquipier à la Casa Blanca , le défenseur central manque cruellement de temps de jeu au sein de sa nouvelle formation. Alors qu’il évolue cette saison à Wolverhampton, Jesus Vallejo ne fait pas partie des premiers choix et sa dernière apparition en Premier League remonte au 19 octobre. Face à ce prêt qui ne semble pas être concluant, le Real Madrid envisagerait de prendre une décision radicale qui pourrait de nouveau influer sur la carrière de Jesus Vallejo.

Le Real Madrid souhaiterait mettre fin au prêt de Jesus Vallejo